HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Süss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 72,10 Euro belassen. Die US-Exportbeschränkungen für China in Hinblick auf Halbleiter seien für das Technologieunternehmen von begrenzter Bedeutung, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kunde Micron dürfte von den Maßnahmen weitgehend unbehelligt bleiben./mf/mne;