NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer angesichts eines Medienberichts über einen erwogenen Verkauf des Außenwerbegeschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Aktien von Ströer hätten seit ihrem Vorjahreshoch mehr als 30 Prozent verloren, hob Analystin Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf die von Kreisen befeuerten Spekulationen hervor. Da der konjunkturelle Gegenwind, den das Unternehmen verspüre, so schnell nicht nachlassen werde, würde solch ein Schritt "eine schnelle und simple Monetarisierung der Kronjuwelen" ermöglichen, betonte sie./tih/he;