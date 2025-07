NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo vor den am 5. August erwarteten Geschäftsjahreszahlen des Spirituosenherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2790 Pence belassen. Der Fokus dürfte zur Zahlenvorlage vor allem auf dem neuen Geschäftsjahr liegen, schrieb Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet für das Zahlenwerk 2024/25 nicht mit größeren Überraschungen./rob/ck/he;