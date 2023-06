NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte am 21. Juli über ein starkes erstes Halbjahr berichten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Fokus werde wohl auf der Geschäftsdynamik in Nordamerika, Lagerbeständen, Rabatten und der Transformation hin zur Elektrifizierung sowie den anstehenden personellen Veränderungen im Management liegen./gl/tih;