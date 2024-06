NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus nach der jüngsten Gewinnwarnung des Autozulieferers von 77 auf 68 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Overweight" belassen. Zwar fehlten kurzfristige Kurstreiber, dennoch seien die Sorgen um die Bilanz übertrieben, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kappte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für die Jahre 2024 und 2025, was auch der Grund für die Kurszielanpassung sei./ck/men;