NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stabilus von 60 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit den endgültigen Geschäftsjahreszahlen habe der Autozulieferer erstmals einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser impliziere zwar keine Marktanteilsverluste, aber einen organischen Umsatzrückgang. Der Experte senkte seine Umsatz- und mehr noch seine bereinigte operative Ergebnisprognose (Ebit) für 2024/25./gl;