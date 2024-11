NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Outperform" belassen. Den Ausblick werde der Auto- und Industriezulieferer erst am 9. Dezember veröffentlichen, schrieb Analyst Stephen Reitman am Montag nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Noch gebe es wenig Details, was man für das kommende Jahr erwarten könne./ag/mis;