NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Solarkonzern habe solide und im Rahmen des Anfang Oktober gegebenen Ausblicks abgeschnitten, schrieb Analyst Constantin Hesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Bei der Auftragsentwicklung habe ihn indes der deutliche Rückgang überrascht. Dies dürfte bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen im Fokus stehen, da SMA sich hierzu bislang nicht konkret geäußert habe. Hesse sieht deshalb nun Risiken mit Blick auf die Konsensschätzungen für das kommende Jahr./gl/ajx;