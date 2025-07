SMA Solar 22.72 EUR 0.18% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Lasse Stüben attestierte dem Solartechnik-Hersteller weiterhin eine schwache Nachfrage im privaten und gewerblichen Solarmarkt, während sich das Großprojektgeschäft stabil entwickele. Daran dürfte sich im zweiten Quartal nur wenig geändert haben, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Auch Zölle und Regularien trübten den kurzfristigen Ausblick./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



