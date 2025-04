NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 110 auf 95 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Eine Rezession könnte für den Autovermieter erheblich geringere Konsensschätzungen zur Folge haben, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dann sei mit Druck auf die Volumina und die Preise zu rechnen. Mittelfristig bleibe die Aktie als Investment aber attraktiv, erst recht nach dem jüngsten Ausverkauf./bek/ajx;