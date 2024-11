NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Constantin Hesse passte in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse seine Schätzungen für europäische Midcaps nach der abgelaufenen Berichtssaison an. Für Sixt bleibt er optimistisch. Der Stimmungstrend in den Schlüsselmärkten zeige weiter aufwärts, schrieb er./ag/edh;