NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe in puncto bereinigter Auftragseingang und Profitabilität etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigste Debatte bleibe aber jene über den Ausblick für die Automatisierungssparte Digital Industries./edh/he;