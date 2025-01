NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 227 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nicholas Green bezeichnete den europäischen Kapitalgütersektor in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar als "Flickenteppich" mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Siemens gehöre zu seinen überzeugendsten Kaufempfehlungen. Chancen in den Bereichen Automatisierung, Rechenzentren sowie Industriesoftware träfen bei der Aktie auf einen Bewertungsabschlag./tih/ag;