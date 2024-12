NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 227 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nicholas Green rät den Anlegern vor dem Kapitalmarkttag (CMD) der Sparte Smart Infrastructure am 12. Dezember zum Kauf der Papiere. Denn die Münchner dürften auf der Veranstaltung ihre mittelfristige Prognose hochschrauben, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem dürfte das eher unterschätzte Potenzial im Elektronikbereich in Europa herauskristallisiert werden. Das Unternehmen könnte auch aufzeigen, wie es Profitabilitätsnachteile in diesem Bereich gegenüber Wettbewerbern aufholen könne./ag/gl;