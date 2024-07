NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72,90 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Medizintechnikkonzerns seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie habe die Konsensschätzung dank einer gesunkenen Steuerquote getroffen. Um an die Marktschätzungen heranzukommen, brauche Healthineers im vierten Geschäftsquartal eine Wachstumsbeschleunigung./edh/ajx;