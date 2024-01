NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen des Medizintechnikkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66,20 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für das erste Geschäftsquartal und das Gesamtjahr deckten sich weitgehend mit seinen Erwartungen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/edh;