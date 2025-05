S&P 500-Titel Nisource-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nisource-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Nisource am 12.05.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1.06 USD auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 6.00 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Nisource beträgt 489.20 Mio. USD. Damit wurde die Nisource-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 5.54 Prozent erhöht.

Nisource- Ausschüttungsrendite im Fokus

Via New York beendete der Nisource-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 38.32 USD. Der Nisource-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 2.88 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3.77 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Nisource via New York 71.00 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 146.54 Prozent besser entwickelt als der Nisource-Kurs.

Nisource- Dividendenprognose

Für 2025 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1.14 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2.97 Prozent ansteigen.

Nisource-Basisdaten

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Nisource beträgt aktuell 18.058 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nisource beläuft sich aktuell auf 22.71. 2024 setzte Nisource 5.455 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1.63 USD.

Redaktion finanzen.ch