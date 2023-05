NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 58 auf 60,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Bereich In-Vitro-Diagnostik sei das abgelaufene Quartal für den Hersteller von Medizintechnik enttäuschend gewesen, aber eine stärkere Entwicklung der drei anderen Sparten habe dies ausgeglichen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick bleibe gut./ajx/bek;