NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Geschäfte in China dürften sich von nun an verbessern, schrieb Analyst Julien Dormois in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die zurückhaltenden Aussagen zum Gesamtjahr dürfte der Medizintechnikhersteller bestätigen./bek/gl;