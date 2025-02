ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach "soliden" Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. "Die Sterne stehen günstig für 2025", schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für das operative Kernergebnis (Ebita) in diesem Jahr vor allem wegen der Sparte Digital Industries etwas an. Dies sei ein Wendepunkt für das kurzzyklisch geprägte Automationsgeschäft./tih/gl;