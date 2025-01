Siemens 196.27 CHF 2.12% Charts

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. 2025 komme es in der Investitionsgüterbranche mehr auf das richtige Stockpicking an, da der 2021 gestartete "Investitions-Superzyklus" inzwischen ziemlich gereift sei, schrieb Analystin Daniela Costa in ihrem Ausblick vom Dienstag. Sie mag daher Werte wie Siemens, die mit möglichen Portfoliomaßnahmen neben Wachstum noch ein Ass im Ärmel hätten./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2025 / 06:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



