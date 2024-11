NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell nach einem positiven Gerichtsentscheid in den Niederlanden auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Das Urteil gegen drastische Reduzierungsauflagen für den CO2-Ausstoß schaffe für den Ölkonzern wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih;