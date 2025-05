NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. In einer Zeit erheblicher konjunktureller Unsicherheit seien die Aussagen des Ölkonzerns beruhigend gewesen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte sowohl für die Umsetzung der strategischen Ziele als auch die Beständigkeit der Aktionärsrenditen./tih/he;