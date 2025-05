ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Von dem Ölkonzern habe es beruhigende Nachrichten gegeben, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Jahr habe erneut mit soliden Ergebnissen begonnen. Shell ist seiner Ansicht nach als Unternehmen am besten auf eine Phase niedrigerer Ölpreise vorbereitet./tih/he;