NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell vor dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 3500 Pence auf "Outperform" belassen. Angesichts der starken Dynamik bei der Kosten- und Kapitalkontrolle seit 2023 dürfte die Investorenveranstaltung eher Evolution denn Revolution werden, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Experte beließ die Shell-Aktie in den RBC-Auswahllisten "Global Energy Best Ideas" und "Global Top 30"./edh/ag;