NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell vor Quartalszahlen auf "Outperform" belassen. Seit dem jüngsten Zwischenbericht des Ölkonzerns habe es höhere Schätzungen für die Ergebnisse und niedrigere für den Cashflow gegeben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/ajx;