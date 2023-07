NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Shell von 2800 auf 2700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen seien so kurz nach dem Kapitalmarkttag und dem Strategie-Update eigentlich ein "Non-Event" gewesen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria am Donnerstag./ag/bek;