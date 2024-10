NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3.100 Pence belassen. Das dritte Quartal des Ölkonzerns sei solide ausgefallen und habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Entschuldung habe sich fortgesetzt./mf/zb;