NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Veranstaltung habe sie in ihrer Auffassung ermutigt, dass der Internetportalbetreiber gut positioniert sei, um Wachstumschancen am Markt zu nutzen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei helfen ihrer Auffassung nach die Produktpalette, die Datenkapazitäten und die Marktkenntnis des Unternehmens./la/he;