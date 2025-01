NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 31,80 auf 26,34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den Zahlen für das dritte Quartal 2024 habe er seine Schätzungen für die europäischen Pharma- und Spezialpharmaunternehmen überarbeitet, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei Schott Pharma senkte er die Umsatzschätzung für 2025 um drei Prozent und bis 2028 um bis zu elf Prozent, da er nun für die Einführung hochwertiger Medikamentenfläschchen und anderer Produkte konservativere Annahmen als bisher hat./gl/ajx;