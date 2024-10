FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Schaeffler von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer sollte in den kommenden Quartalen von seiner soliden Auftragslage profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Fusion mit Vitesco sowie die Vereinfachung der Aktienstruktur wertet er positiv. Auf Basis seiner aktuellen Annahmen impliziere sein Bewertungsmodell einen neuen fairen Wert von 6,50 Euro je Aktie. Der historische Bewertungsabschlag sollte sich im Branchenvergleich weiter verringern./ajx/he;