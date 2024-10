NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Der Labordienstleister habe sich stabilisiert, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Genau das habe sie sehen wollen. Es gebe aber auch keine Gründe, nun in Optimismus zu verfallen./bek/ajx;