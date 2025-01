NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan rechnet für Sartorius kurzfristig mit positiven Kurstreibern. Analyst Richard Vosser setzte die Papiere des Pharmazulieferers und -ausrüsters in einer am Montag vorliegenden Studie auf "Positive Catalyst Watch". Die Einstufung bleibt bei einem Kursziel von 275 Euro auf "Overweight". Die Auftragslage im Segment Bioprozesstechnik (BPS) im Schlussquartal 2024 sollte die Zuversicht der Anleger mit Blick auf 2025 verbessern, glaubt Vosser. Daher dürfte die Veröffentlichung der vorläufigen Resultate für 2024 am 28. Januar zu einem Kurstreiber werden./mis/zb;