NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach einer deutlichen Senkung des Jahresausblicks durch den Pharmazulieferer auf "Hold" mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Zwar habe die Senkung nicht überrascht, doch enttäusche der Mangel an Klarheit, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Manch ein Investor könnte darauf setzen, dass der Dax-Konzern nun reinen Tisch gemacht hat. Gleichwohl könnten andere Investoren erst einmal abwarten, ob nicht zum Jahresende hin weitere Prognoseeinschnitte notwendig werden./mis/la;