NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP nach Quartalszahlen von 220 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den unerwartet starken Kennziffern des Softwarekonzerns stufe er SAP weiterhin als seine überzeugendste Aktie in der europäischen Softwarebranche ein, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das seit Jahren beschleunigte Wachstum der Walldorfer sei einzigartig, aus fundamentaler Sicht attraktiv und berge eine Reihe von Kurstreibern. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 und 2025./edh/zb;