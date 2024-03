NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Neue Aussagen des Finanzchefs Dominik Asam zum Umsatzwachstum und zu den Margen bergen für die Zeit nach 2025 erhebliches Wachstumspotenzial des Softwarekonzerns, wie Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb./bek/la;