NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit Blick auf die im Oktober anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Alle Augen dürften auf dem Cloud-Geschäft liegen, in dem sich die Dynamik beschleunigen müssen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marktewartungen an das Betriebsergebnis hält der Experte aber für erreichbar./tav/zb;