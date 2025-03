NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Zwar sei die Performance der Software-Branche in der vergangenen Woche robust gewesen, doch verberge sich dahinter eine enorme Rotation unter den einzelnen Werten, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. In dieser sei man aus Techs rausgegangen oder habe sich innerhalb der Techs den Underperformern zugewandt. Die Hoffnung, dass steigende Verteidigungsausgaben in Europa/Deutschland antreiben werden, sei der Grund. Währenddessen rücke das US-Wachstum ins Rampenlicht und der US-Dollar schwäche sich ab./ck/mis;