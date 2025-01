NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP nach Geschäftszahlen von 280 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die am Markt als Käufer auftretenden Investoren (Buyside) hätten aus Erwartungssicht die Hürden für den Software-Entwickler zuvor hoch gelegt. Am Bild eines über längere Zeit stärkeren Wachstums habe sich nichts geändert./bek/jha/;