NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 230 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Charles Brennan verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die kürzlich vorgelegten Zahlen des Softwareherstellers zum dritten Quartal und die angehobenen Jahresziele. Insgesamt habe sich gezeigt, dass SAP sich besser als andere in einem unverändert schwierigen Ausgabenumfeld schlage. Das Unternehmen bleibe die beste Momentum-Story im europäischen Software- und Dienstleistungssektor./ck/he;