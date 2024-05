ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 191 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Michael Briest in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die jährliche Sapphire-Messe der Walldorfer Anfang Juni. Für Anleger sei dies oft ein Kurstreiber, beispielsweise wegen möglicher Produktpräsentationen oder einem Stimmungsbild der Kunden. Vom Auftritt des Finanzchefs Dominik Asam erwartet sich Briest keinen merklich detaillierteren Einblick in die Planung ab 2025. Auf der Messe dürfte jedoch generell Optimismus bezüglich der S/4 Hana-Transformation zum Ausdruck kommen./ag/ajx;