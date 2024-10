NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal dürfte die Erwartungen leicht enttäuschen, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Dennoch leicht steigende Jahresziele des Pharmakonzerns sollten bereits im Konsens enthalten sein./ag/edh;