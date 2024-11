ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 17 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Nachgang der Zahlen zum dritten Quartal senkte Analyst Andrew Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Jahre 2024 und 2025, auch wegen der gesenkten Geschäftsziele. Für 2026 erhöhte er sie aber in Erwartung einer besseren Nachfrage und dem Effekt beschlossener Effizienzmaßnahmen. Eine mögliche Übernahme des Stahlkonzerns sollte den Kurs stützen./ajx/tih;