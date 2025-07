FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz rechnet mit einem schwachen Quartal des Stahl- und Röhrenherstellers. Mit seiner reduzierten Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr liege er nun unter der Konsensprognose, schrieb der Experte in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./bek/ag;