NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,90 Euro belassen. Gesenkte Jahresziele des Stahl- und Röhrenherstellers dürften auf die Stimmung für die europäischen Stahlhersteller drücken, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx;