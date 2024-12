NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 340 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die gute Margen- und Barmittelentwicklung überstrahle die leicht enttäuschende Ergebnisentwicklung (EPS) im vergangenen sowie den etwas unter der Konsensschätzung liegenden Umsatzausblick auf das laufende Quartal, schrieb Analyst Mark Murphy in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/ag;