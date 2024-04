NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Salesforce mit Blick auf einen möglichen Zukauf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 350 US-Dollar belassen. Das vom "Wall Street Journal" berichtete Interesse des Softwarekonzerns am Datenmanagementsoftware-Anbieter Informatica sehe er mit gemischten Gefühlen, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe noch keine Bestätigung, und er wisse bisher nichts von einem solchen Deal. Zudem habe sich die Aktie von der Nachricht nachbörslich vergleichsweise unbeeindruckt gezeigt./gl/edh;