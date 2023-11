FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Diese hätten ihn in jeder Hinsicht überzeugt, schrieb Analyst Brad Zelnick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beeindruckend sei der starke Anstieg der Software-Abschlüsse mit Volumina von mehr als einer Million US-Dollar. Deren Zahl sei auf Jahressicht um 80 Prozent gestiegen./bek/ajx;