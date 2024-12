NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Die Erwartungen an den Kapitalmarkttag der Franzosen am 5. Dezember seien recht gering, schrieb Analyst Ken Herbert in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Er fühlt sich aber mit dieser Ausgangslage für einen seiner Favoriten für den Bereich Luftverkehrs-Service ziemlich wohl./ag/gl;