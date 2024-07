NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Angetrieben von positiven Geschäftstrends im Ersatzteilgeschäft und im Verteidigungsbereich dürfte das operative Ergebnis (Ebit) des französischen Triebwerksbauers und Technologiekonzerns im Jahresvergleich um ein Drittel gestiegen sein, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zivile Luftfahrtsparte indes sollte sich weiterhin schwach entwickelt haben./la/tih;